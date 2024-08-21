Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E'nin (29) saklandığı adresi tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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