Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, D.E'nin saklandığı adresi tespit etti ve operasyon düzenledi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

21.08.2024 12:48
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Kayseri'de hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E'nin (29) saklandığı adresi tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Operasyon, 3-sayfa, kayseri, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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