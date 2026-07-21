KAYSERİ'de 7 katlı binanın 3'üncü katından düşen M.E.Ö. (3), ağır yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan ailenin çocuğu M.E.Ö., evin penceresinden zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan M.E.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 3 Yaşındaki Çocuk 3. Kattan Düştü - Son Dakika
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