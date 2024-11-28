Kayseri'de 5,5 Milyon Liralık Su Yatırımı - Son Dakika
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Kayseri'de 5,5 Milyon Liralık Su Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı'nda içme suyu altyapısı için 5,5 milyon lira yatırım yaptı.

28.11.2024 14:48
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesine 5,5 milyon liralık içme suyu yatırımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan büyük kapsamlı altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda gerek altyapı gerekse yenilikçi projeleriyle planlamalar yapan KASKİ, tüm ilçelerde içme suyu depolarının ve hatların bakım ile onarımını gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu iletimi için Pınarbaşı ilçesinde 5 mahallede ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu depoları ve hatlarının yenilendiğini bildirdi.

İlçede 5,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Büyükkılıç, "16 ilçemizin kırsal mahallerinde yer alan su deposunun temizliği, bakımı ve onarımını belirli periyotlara göre gerçekleştiriyoruz. Eskiyen depoların yerine daha modern ve sağlıklı depolar yapılıyor. Her noktaya içme suyu temini sağlamak elbette önemli. Daha da önemlisi bu suyu ulaştırırken kriterlere uygun olması. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Halkımız her şeyin en iyisine en kalitelisine layık. Geleceğe yön verecek yeni projelerimiz ile altyapı faaliyetlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Çakılkaya Mahalle Muhtarı Ahmet Durmuş, Şabanlı Mahallesi Muhtarı Battal Sarıkaya, Malak Mahallesi Muhtarı Ekrem Ceylan ve Akpınar Mahallesi Kütüklü mezrası sakinlerinden Metin Bostanlı yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti aktararak, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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