Kayseri'de 62 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Dicle Caddesi'nde bir apartmanda yaşan F.K'den (62) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, F.K'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri F.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.