Kayseri'de 738 öğrenci için Kadir Has Kongre Merkezi'nde icazet merasimi düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de 738 öğrenci için Kadir Has Kongre Merkezi'nde icazet merasimi düzenlendi

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Kayseri\'de 738 öğrenci için Kadir Has Kongre Merkezi\'nde icazet merasimi düzenlendi
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Kayseri'de Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 738 öğrenci için Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda icazet merasimi düzenlendi. Programa katılan Hulusi Akar ve Vali Gökmen Çiçek, hafızları tebrik ederek bilimlerde ilerleme mesajı verdi.

KAYSERİ'de, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 738 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Fatih Altun, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

DÜNYA BİLİMLERİNDE DE İLERİ GİDECEKSİNİZ'

Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, hafızları ve ailelerini tebrik ederek şunları söyledi:

"Sevgili hafızlar, birinci iş hıfzetmek, ikinci iş idrak etmek, üçüncü iş ise tebliğ etmek. Bizim atalarımız 7 iklim 3 kıtada at koştururken sadece kılıç kullanmadılar; ilimle, irfanla, Kur'an'la gittiler. Gittikleri her yere adalet ve istikrar götürdüler. Bu sadece bir başlangıç. Bunun ötesinde matematik, fizik, kimya, cebir, geometri ve astronomi gibi dünya bilimlerinde de olabildiğince ileri gideceksiniz. Ülkemizi, milletimizi ve ümmetimizi temsil etmek için gayret göstereceksiniz."

Konuşmasında Filistin'de yaşanan gelişmelere de değinen Akar, "Şu anda dünyada çok ciddi sıkıntılarımız var. Başta Filistin olmak üzere Müslümanların büyük çoğunluğu eza ve cefa içinde. Müslüman zalim olamaz fakat aynı zamanda mazlum da olamaz. Müslümanın adil, bunun için de güçlü ve kuvvetli olması lazım. Hep birlikte terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

'AHLAKINIZLA HER YERİ AYDINLATACAKSIZ'

Hafızların zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladığını belirten Vali Gökmen Çiçek de, "Zaman zaman pes etmek istediğiniz anlar bile oldu. Ancak Kur'an'ın teselli gücüyle Allah'ın kelamını ezberleyerek buraya geldiniz. Hafızlığınızla, gittiğiniz her yere ışık saçacak; ahlakınız ve edebinizle her yeri aydınlatacaksınız. Sizleri yetiştiren, sizler için dua eden anne ve babalarınıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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