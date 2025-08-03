Kayseri\'de 750 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de bir yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında R.K. idaresindeki yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, 750 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü R.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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