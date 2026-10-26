Kayseri'de AGÜ'nün Sümer Kampüsü'nde 103 eserlik sergi açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de AGÜ'nün Sümer Kampüsü'nde 103 eserlik sergi açıldı

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Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesince Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında Sümer Kampüsü Ana Fabrika Binası'nda 103 eserlik resim sergisi açıldı. "Sümerbank'tan AGÜ'ye" temalı sergide, üniversitenin kurulu olduğu yerleşkenin tarihi ve dönüşümü anlatılıyor.

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesince (AGÜ) Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında, " Sümerbank'tan AGÜ'ye" temalı resim sergisi açıldı.

AGÜ'nün Sümer Kampüsü Ana Fabrika Binası'nda gerçekleştirilen serginin açılışına, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş ve koleksiyonerlerle davetliler katıldı.

Rektör Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü bu hafta boyunca ilk olarak bu sergiyle coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Açılışını yaptıkları serginin önemli olduğunu anlatan Yılmaz, "Sümer Bez Fabrikası, çok uzun yıllar boyunca hem Türkiye'ye hem de Kayseri'ye ekonomik ve sosyal anlamda çok ciddi katkılarda bulundu. Biz de üniversite olarak o katkıları eğitimle, bilimle başka bir yönde ilerletmeye çalışıyoruz. Sergi bu yüzden anlamlı." diye konuştu.

Milletvekili Genç de geçmişte Sümerbank Bez Fabrikası olarak hizmet veren tesisin günümüzde üniversite olarak gençlerin eğitim yuvası olduğunu, bu yüzden oldukça anlamlı olan bu serginin açılışını yapmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş ise sanayide, mimaride, bilimde ve teknolojide dünyayla rekabet edebilecek gençlerin yetişmesini sağlayacak tesislerden birinin de AGÜ olduğunu ve onun için bu gibi mekanları korumanın oldukça önemli olduğunu ifade etti.

AGÜ öğrencisi Mustafa Karakaya'ya, koleksiyonerlere ve üniversiteye ait 103 eserin yer aldığı sergide, üniversitenin kurulu olduğu ve geçmişte Sümerbank Bez Fabrikası olan yerleşkenin tarihi ve dönüşümü anlatıldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatAbdullah GülSümerbankKayseriGüncelSon Dakika

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