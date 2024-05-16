AGÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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AGÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

AGÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. AGÜ Sümer Kampüsü'nde düzenlenen 'Gazze'deki Soykırım Hakkında Farkındalık Yürüyüşü'ne Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da katıldı. Öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin'deki zulme dikkat çekti.

16.05.2024 14:42
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Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AGÜ Sümer Kampüsü'nde öğrenciler, "Gazze'deki Soykırım Hakkında Farkındalık Yürüyüşü" düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın da katıldığı yürüyüşte öğrenciler, AGÜ Sümer Kampüsü emniyet girişinde bir araya geldi.

Filistin kefiyesi giyen, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce slogan attı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin de destek verdiği yürüyüşte katılımcılar, İngilizce ve Türkçe "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük", "Bebek katili İsrail" yazılı pankart ile Filistin'de öldürülen bebekleri temsilen kefen ve saldırılarda yaralanan çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Rektörlük önüne kadar yürüyen öğrenciler binaya girerek yürüyüşü sonlandırdı.

Yılmaz, artık ses çıkarma, haklının, mazlumun yanında yer alma zamanı olduğunu, bunu da birlik ve dayanışma içinde yapmak gerektiğini söyledi.

Üniversitelerin, toplumun ve dünyanın ses çıkararak bu zulmü durduracağını belirten Yılmaz, "Ceza görmesi gerekenler ceza görecek, yargılanması gerekenler yargılanacak, onların da kim olduğu belli. Dünya ancak ondan sonra normal düzenine, yaşanılabilir hale gelecek." dedi.

Üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler de söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AGÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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