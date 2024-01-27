KAYSERİ\'de Ahşap Sehpalar Arasında Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirildi

KAYSERİ'de, sehpaların üst bölümünü oluşturan 2 ahşap levha arasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C. ve A.M.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu getirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada sehpaların üst bölümünü oluşturan 2 ahşap levha arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.