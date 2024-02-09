KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabanca ile yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabanca ile yaralandı

Kocasinan ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Emre G., tabanca ile vuruldu. Olay sonrası 2 şüpheli kaçtı. Yaralanan Emre G.'nin durumu iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

09.02.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Emre G. tabanca ile vuruldu, 2 şüpheli kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 317 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Emre G., aralarında alacak meselesi bulunan Ercan A. ve Tugay A. ile buluştu. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ercan A., yanında getirdiği tabancayla Emre G.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Emre G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

KAYSERİ\'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabanca ile yaralandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocasinan, Olaylar, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabanca ile yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:13:53. #1.12#
SON DAKİKA: KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabanca ile yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement