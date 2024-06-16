Kayseri'de annenin fırlattığı bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de annenin fırlattığı bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, psikolojik rahatsızlığı bulunan bir anne, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 yaşındaki oğluna ekmek bıçağını fırlattı. Oğlu bacağından yaralanırken, baba durumu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı çocuk, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve anne gözaltına alındı.

16.06.2024 11:01
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde annesinin fırlattığı bıçakla yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Yeşilmahalle Araplı Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen E.N. (50), henüz belirlenemeyen nedenle 8 yaşındaki oğlu A.C.N'ye ekmek bıçağını fırlattı.

Oğlunun bacağından yaralandığı gören baba A.N, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne E.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de annenin fırlattığı bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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