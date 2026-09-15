Kayseri'de apartman görevlisinin eşini 41 yerinden bıçaklayan sanığın davası ertelendi - Son Dakika
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Kayseri'de apartman görevlisinin eşini 41 yerinden bıçaklayan sanığın davası ertelendi

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Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin oturduğu apartmanın görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısının oturduğu apartmanın görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ş, maktul M.G'nin kocası E.G, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Sanık İ.Ş, "Keşke zamanı geriye çevirebilsek, bu olaylar olmasaydı." dedi.

Maktulün kocası E.G, sanığın 2 çocuğunu annesiz bıraktığını ve 41 yerinden bıçaklayarak hayatına son verdiğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı da sanığın "kadına karşı canavarca hisle öldürme" suçundan en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Sanığın boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş'nin avukatı da sanığın müvekkili için de tehlike oluşturduğunu öne sürerek, kendileri açısından da yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle 9 Aralık 2025'te konuşmaya gelen İ.Ş, bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. ile karşılaşmış, M.G'yi bıçakla yaralayarak öldüren İ.Ş, karısının bulunduğu dairenin kapısını baltayla kırmaya çalıştıktan sonra olay yerinden ayrılarak jandarmaya teslim olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de apartman görevlisinin eşini 41 yerinden bıçaklayan sanığın davası ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de apartman görevlisinin eşini 41 yerinden bıçaklayan sanığın davası ertelendi - Son Dakika
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