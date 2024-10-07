Kayseri'de Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Güncel

Kayseri'de Talas Belediyesinin asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Timuçin Caddesi ile Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı arasındaki bağlantı yollarında asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Abdülhamit Han Camii yanındaki yeni konut alanından başlayan çalışmalarda, 6079 Sokak, 6081 Sokak ve bağlantı yollarını kapsayan 2 kilometrelik asfalt seriliyor.

Çalışmalarda, yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt kullanılacak.