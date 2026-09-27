Hacılar'da kayalıkta acı olay! Kayadan kopan parça 3 yaşındaki Kaan Şen'i hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar'da kayalıkta acı olay! Kayadan kopan parça 3 yaşındaki Kaan Şen'i hayattan kopardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hacılar\'da kayalıkta acı olay! Kayadan kopan parça 3 yaşındaki Kaan Şen\'i hayattan kopardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde oğlunu kucağına alarak kayalık alanda gezen babanın ve çocuğun üzerine kayadan kopan parçalar düştü. Başından ağır yaralanan 3 yaşındaki Kaan Şen, Kayseri Şehir Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken başına kaya parçası düşen 3 yaşındaki Kaan Şen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAYALIKTA DOLAŞIRKEN ÜZERLERİNE PARÇALAR DÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre baba R.Ş., oğlu Kaan'ı kucağına alıp kayalıklarda dolaşmaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle baba ve oğlunun üzerine kayadan kopan parçalar düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

MİNİK KAAN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Kaan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaHacılarKayseriOtopsiGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
İrlanda’nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
İrlanda’dan İsrail maçı için flaş karar İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
23:19
Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
22:39
MHP’li İsmail Özdemir’den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
21:48
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı
20:52
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 01:16:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Hacılar'da kayalıkta acı olay! Kayadan kopan parça 3 yaşındaki Kaan Şen'i hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei