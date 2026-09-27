Hacılar\'da kayalıkta acı olay! Kayadan kopan parça 3 yaşındaki Kaan Şen\'i hayattan kopardı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken başına kaya parçası düşen 3 yaşındaki Kaan Şen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAYALIKTA DOLAŞIRKEN ÜZERLERİNE PARÇALAR DÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre baba R.Ş., oğlu Kaan'ı kucağına alıp kayalıklarda dolaşmaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle baba ve oğlunun üzerine kayadan kopan parçalar düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

MİNİK KAAN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Kaan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.