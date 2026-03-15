Kayseri\'de Balkon Düşmesi: 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de Mehmet Çakır (83), 3'üncü kattaki evinin balkonunda düşüp hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan Mehmet Çakır, evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.