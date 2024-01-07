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Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan Endonezyalı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan Endonezyalı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kayseri'de Erenköy Mahallesi'ndeki bir parkta basketbol oynayan Endonezyalı üniversite öğrencisi aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Üniversiteden arkadaşları hastane önünde gözyaşı döktü. Öğrencinin astım rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Kayseri\'de basketbol oynarken rahatsızlanan Endonezyalı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 20:52,
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Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan Endonezyalı üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde arkadaşlarıyla basketbol oynayan Endonezyalı K.R.R. (19) aniden rahatsızlandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine K.R.R, olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Endonezyalı genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren gencin üniversiteden bazı arkadaşları hastane önünde arkadaşları için ağladı.

Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü bu yıl kazanan ve hazırlık okuyan K.R.R'nin astım rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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