Kayseri'de Bıçaklama Cinayeti: 15 Yıl Hapis

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Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibinden parasını alamamasından sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık inşaat işçisi İ.T, maktul H.K'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İ.T. savunmasında, önceki ifadesini tekrar ederek, bir yıl önce köylüsü olan maktulün bulduğu bir inşaatta birlikte çalıştıklarını ancak 8 günlük yevmiyesini alamadığı için aralarının bozulduğunu öne sürdü.

Olaydan birkaç gün önce çalıştığı inşatta karşılaştığı maktulün kendisine hakaret ettiğini, bir gün önce de kendisine küfredip, saldırdığını iddia eden sanık, şunları kaydetti:

"Olay sabahı işçilerin beklediği yere gittim. Maktul aracıyla yanımdan geçip, küfretti. Durunca konuşmak için yanına vardım. 'Niye böyle konuşuyorsun?' dedim. Elinde maket bıçağı vardı. Kapıyı tutup araçtan dışarı çıkmasını engellemeye çalıştım ama başaramadım. Küfredip elindeki bıçağı sallamaya başladı, başımdan yaraladı. Yerden alıp attığı taş da yüzümü sıyırdı. Yüzüm kan içinde kaldı. İnşaatta yemek yapımında kullanmak için cebimde bıçak taşıyordum. Kendimi korumak için bıçağı salladım. Yüzüm kan içinde olduğu için değip değmediğini görmedim. Çevredekiler araya girdi. Bıçağı polise verdim. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

Maktulün yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.T'ye "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde 10 Haziran 2024'te, İ.T. ile H.K. arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada yaralanan H.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli tutuklanmıştı.