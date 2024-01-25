Kayseri\'de bıçaklama olayında verilen hapis cezası onaylandı

KAYSERİ'de, Yusuf Eren Bayrak'ı (17) bıçaklayarak öldüren, yanındaki arkadaşı B.U.'yu (17) ise kolundan yaralayan Harun K.'ye (19) verilen 24 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak onandı.

Olay, 17 Ağustos 2022'de saat 01.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Eren Bayrak ile Harun K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Harun K., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Eren'i ve onları ayırmak isteyen arkadaşı B.U.'yu yaraladı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdığı Yusuf Eren Bayrak, hayatını kaybetti. Harun K. polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Harun K. hakkında Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 4,5 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BENİ ÖLDÜRECEK DÜŞÜNCESİ İLE BIÇAĞI RASTGELE SALLADIM'

Geçen yıl haziran ayında görülen davanın karar duruşmasında, maktul Yusuf Eren Bayrak'ın içinde olduğu otomobilden kendisine küfür edildiğini öne süren sanık Harun K., "Küfrettiler. 'Bana mı diyorsunuz' dedim. 'Sana diyorum lan' dedi. Ben de 'Parka doğru geçin geliyorum' dedim. Ardından da 'Bana bu kız yüzünden mi küfrediyorsun' diye sordum. Tekrar küfretti. O anlık sinir ile dirseğim ile arabanın camını kırdım. Beyzbol sopası ile yüzüme ve göğüs kafesime vurdu. Sopayla tekrar vurmak isterken, üzerinden bıçak düştü. Ben de yerdeki bıçağı elime alarak korktuğum için beni öldürecek düşüncesi ile bıçağı rastgele salladım. Arkamı dönüp kaçmaya çalışırken, arkamdan bir kez daha vurdu. Üzerime yürürken, Yusuf birden yere düştü. Ben de korkup eve kaçtım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Harun K.'yi, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından Harun K.'nin yaşının olay tarihinde 18'den küçük olması nedeniyle cezasını 24 yıla indirdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Taraf avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.