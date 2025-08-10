Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Aşikar Sokak'ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.H. ile E.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C, yanındaki bıçakla A.H'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.