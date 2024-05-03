Kayseri'de bıçaklı kavga: Baba ile kızı yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavga: Baba ile kızı yaralandı

Kayseri\'de bıçaklı kavga: Baba ile kızı yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Y.Y. ile kızı B.E. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Baba başına vurulan taşla, kızı ise bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Baba Kayseri Şehir Hastanesi'ne, kızı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

03.05.2024 16:02
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Kayseri'de aralarında çıkan bıçakla kavgada yaralanan baba ile kızı hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta iki katlı evde ikamet eden Y.Y. ile kızı B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada baba başına vurulan taşla, kızı da bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba Kayseri Şehir Hastanesi'ne, kızı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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