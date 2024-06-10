Kayseri'de bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri\'de bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Tacettin Veli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.K. ile İ.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İ.T. tarafından bıçakla yaralanan H.K., hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

10.06.2024 10:39
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi'nde karşılaşan H.K. ile İ.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, İ.T. yanındaki bıçakla H.K'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Melikgazi, Kayseri, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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