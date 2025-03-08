Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 94 zanlı yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda aranan 94 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

Toplam 228 ekip ve 1074 personelin katıldığı çalışmalarda, 16 bin 827 kişi ve 10 bin 503 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 94 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeğin de destek verdiği operasyonlarda, 596,29 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.