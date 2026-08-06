Kayseri'de Cinayet Şüphelileri İHA ile Yakalandı
Kayseri'de bıçakla cinayet işleyen 2 şüpheli, İHA destekli operasyonla yakalandı.
Kayseri'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheli, insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri H.A'nın 4 Ağustos'ta bıçakla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Olayın şüphelisi olarak tespit edilen R.C.A. (31) ve S.K. (28) Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ekiplerinin İHA'yla destek verdiği operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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