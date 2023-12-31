 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de cinayet şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de cinayet şüphelileri tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi öldürüldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri\'de cinayet şüphelileri tutuklandı
31.12.2023 - 15:55,  Güncelleme: 16:00
Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Cırgalan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde çıkan kavgada T.U'nun öldürülmesi, A.O'nun ise yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan N.T, S.C.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından polislerce adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Dün iki grup arasında çıkan kavgada T.U. ve A.O. tabanca ve bıçakla yaralanmış, T.U, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçan şüpheliler N.T, S.C.T. ve K.T. ise polislerce yakalanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kocasinan, Kayseri, Tutuklama, Adliye, Hastane, Cinayet, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de cinayet şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


16:47
Arjantin Devlet Başkanı'nın kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı'nın kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi

Son Dakika
16:47 Arjantin Devlet Başkanı'nın kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 17:41:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de cinayet şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement