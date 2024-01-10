KAYSERİ\'de DEAŞ Üyesi Olduğu İddiasıyla 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)
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