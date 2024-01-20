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Kayseri'de deprem mühendisliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Kayseri'de deprem mühendisliği eğitimi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde deprem mühendisliğinde temel kavramlar ve hasar tespiti üzerine eğitim verildi. Eğitime, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve mühendisler katıldı. Eğitimde, depreme karşı tedbirlerin arttırılması gerektiği vurgulandı.

Kayseri\'de deprem mühendisliği eğitimi verildi
20.01.2024 - 14:15,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde deprem mühendisliğinde temel kavramlar ve hasar tespiti üzerine eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda başlayan eğitim programını, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da izledi.

Eğitime, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve mühendisler katıldı.

Burada konuşan Milletvekili Akar, depreme karşı tedbirin arttırılması gerektiğini belirtti.

Katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç ise olası deprem için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ancak yeterli olmayabileceğini, eksikleri giderme adına da bu eğitimi anlamlı bulduğunu ifade etti.

Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da inşaat mühendislerine deprem hatırlatma ve hasar tespit eğitimi verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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