Kayseri\'de Döner Ustasına Silahlı Saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan döner ustası hastaneye kaldırıldı.

Şeker Mahallesi Gazeli Caddesi'ndeki bir lokantada döner ustası H.Ç. çalıştığı iş yerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı döner ustası Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.