Kayseri'de düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Kayseri'de bir düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi'ndeki bir düğünde silahla havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşüren D.A'yı (21) yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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