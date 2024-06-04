Kayseri'de eğitim uçağı kazasında şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika
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Kayseri'de eğitim uçağı kazasında şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi ailesine ulaştı

Kayseri\'de eğitim uçağı kazasında şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen\'in acı haberi ailesine ulaştı

Kayseri'de meydana gelen eğitim uçağı kazasında şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi, Eskişehir'deki babaevine ulaştı. Yetkililer, şehidin babası Mehmet Yüksel Özen'in evine giderek, şehadet haberini verdi. Şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, komşuları taziyelerini iletti ve babaevinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Şeyma Özen'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

04.06.2024 13:32
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Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi, Eskişehir'deki babaevine ulaştı.

Yetkililer, şehidin Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Yüksel Özen'in evine gelerek, şehadet haberini verdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Komşuları, baba Mehmet Yüksel Özen ve yakınlarına taziyelerini iletti, babaevinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehidin annesi Zarife Özen'in 1978 yılında vefat ettiği, İzmir'de 9 yaşındaki kızıyla ikamet eden eşi Şeyma Özen'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de eğitim uçağı kazasında şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de eğitim uçağı kazasında şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika
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