Kayseri'de Elbeyliler Futbol Turnuvası Düzenlendi

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Kayseri'de, Sivaslı Elbeyliler Derneği tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

Kayseri'de yaşayan Sivas ile Şarkışla arasında 42 köyden oluşan Elbeyli Türkmenleri, Dostluk ve Kaynaşma Turnuvası'nda buluştu.

Melikgazi ilçesindeki bir spor salonunda düzenlenen turnuvada, 4 grupta 16 Elbeyli köyünün takımı mücadele etti.

Dostluk içinde başlayan turnuva 5 hafta sürecek.

Sivaslı Elbeyliler Derneği Başkanı Fatih Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Kayseri'de yaşayan Elbeyli Türkmenlerinin yaşadığı köyleri bu turnuvada bir araya getirmek istediklerini belirtti.

Bu sene ilk kez turnuvayı düzenlediklerini, 42 Elbeyli köyünden 16'sının takım çıkardığını aktaran Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Bizler Elbeyli Türkmenleri olarak Sivas ile Şarkışla arasında 42 köyden oluşuyoruz. Bu köylerin tamamından Kayseri'de birçok hemşehrimiz var. Birlik ve beraberliğin sağlanması için futbol turnuvası düzenledik. Turnuvaya takımı olan olmayan tüm köylerimizden ilgi çok fazla. Amacımız, dayanışma ve yeni nesillerin birbirini tanıması kaynaşması. İlerleyen süreçlerde de farklı etkinliklerle hemşehrilerimizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz."