Kayseri\'de Empati İstasyonu Kuruldu

KAYSERİ'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan 'Empati İstasyonu'nda engellilerin yaşadığı zorluklar deneyimlendi.

Kentte, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu ve Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ve öğrencilerin engellilerin çektikleri sıkıntıları anlamaları için 'Empati İstasyonu' kuruldu. Vatandaşlar ve öğrenciler engellilerin yaşadıklarını stantlarda kurulan etkinliklerle tecrübe etti. Öğrenci ve vatandaşlar koltuk değnekleriyle yürümeye çalıştı.

'YAŞADIKLARI ZORLUKLARI HERKESİN BİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANCIMIZ TAMDI'

Etkinliğe katılan AFAD İl Müdürü Rifat Genç, "Engelliler Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği himayelerinde güzel bir empati istasyonu kurduk. Buradaki amacımız engellilerin ne yaşadığını, doğal süreçlerinde neler hissettiklerini, olası afet ve acil durumlarda ne kadar zorlandıklarını anlayabilmek. Bu yüzden vatandaşlarımızın, toplumun ve öğrencilerin engellilerin ne yaşadığını gösterebilmeyi çok istiyorduk. Böyle bir çalışmaya da imza atarken 7 istasyon kurduk. Bu 7 istasyonun her birinde farklı engel türünde etkinlik alanları oluşturduk. Gelen vatandaşlarımız bu alanlarda bizzat engellilerin rollerine girip onların ne yaşadığını hissederek toplumdaki yerlerini anlamaya çabalıyorlar. Böyle bir etkinliği yapmak için Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüğümüzde çok duygulandık. Çünkü engelli bireylerin toplum içerisindeki yaşadıkları zorlukların ne demek olduğunun herkesin bilmesi gerektiğine inancımız tamdı. Bu duyguları toplumumuza da gösterdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

'VATANDAŞLARDAN GÜZEL TEPKİLER ALDIK'

Empati İstasyonu proje koordinatörü Fadime Suci ise "Toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz bu projeyi anlama kültürünü biraz daha yaymak amacıyla yaptık. Toplamda 7 adet istasyon ile özel eğitimi tek düze bir bakış açısından çıkararak her istasyonda ayrı bir öğrenme güçlüğü olduğunu insanlara tanıtmak istedik. Genel amacımız buydu. 1'inci istasyonumuz; görsel kısıt, 2'nci istasyonumuz; işitsel fark, 3'üncü istasyonumuz; dokunsal iletişim, 4'üncü istasyonumuz; ince motor zorluğu, 5'inci istasyonumuz; hareket sınırlılığı, 6'ncı istasyonumuz; disleksi 7'inci istasyonumuz ise diskalkuli. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla halka bunu bizzat tanıtıp, bizzat empati kurdurmak istedik. Bu istasyonlarda bulunan insanların birkaç dakikalığına dahi olsa bazı öğrenme zorluklarını ve engel durumlarını deneyimlemesini istedik. Bu şekilde bütüne faydalı olmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlardan, güzel tepkiler aldık. Disleksi ve diskalkuli kavramlarını yeni öğrenen vatandaşlarımız oldu. Amacımız da buydu" diye konuştu.

'ENGELLİ VATANDAŞALARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMALIYIZ'

Hareket sınırlılığı istasyonunda koltuk değnekleri ile yürüyen projede görevli öğretmen Asiye Sümeyye Ural ise "Hareket sınırlılığı istasyonunda koltuk değnekleriyle zorlu bir antrenman merdiveninde yürümeyi deneyimledim. Daha önce koltuk değneklerini 6 ay kadar bir süre kullanma deneyimim olmuştu. O günleri unutmak istemiştim. O yüzden zihnimden silmiştim. Bugün o günleri hatırladım. Çok hüzünlendim ve çok zorlandım. Sol kolum çok ağrıdı. Kimsenin bu deneyimi yaşamalarını istemem. Empati kurdum. Sonuçta bu durum sadece duygusal olarak değil, vücudumuzda onların yaşadığı sıkıntıları hissediyoruz. Ayaklarımız, kolumuz ağrıdı. Başımız döndü. Hatta çoğu zaman sendeledik. O yüzden çok iyi anladık. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Ampute olmuş, belirli uzuvlarını kullanamayan engelli vatandaşlar adına çok üzülüyoruz. Kendimizi onların yerine koyup, empati duymalıyız ve onların hayatını kolaylaştırmalıyız" diye konuştu.