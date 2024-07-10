Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Boyçelik ERVA Spor Okulu açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Boyçelik ERVA Spor Okulu açıldı

Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Boyçelik tarafından yaptırılan Boyçelik ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, her mahalleye bir spor okulu sloganıyla başlatılan spor kulüplerinin sayısının arttığını belirtti. Bugün 35. spor okulunun açıldığını ifade eden Çiçek, 8 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü spor okullarında madalyaların gelmeye başladığını söyledi. Gençlerin spor ve sanat salonları ile ilim yuvalarını doldurmalarının önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, gençlerin zehirlenmek istendiğini ancak devletin tuzakları yerle bir ettiğini ve gençleri koruduğunu belirtti. Projenin Kayseri'den çıkarak Türkiye'ye yayıldığına dikkat çeken Çiçek, projeyi özel kılanın gençliğin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Açılışta spor okullarına giden öğrenciler gösteri sundu ve okul hizmete açıldı.

10.07.2024 13:37
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Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Boyçelik tarafından yaptırılan Boyçelik ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Talas ilçesi Abdullah Bağçeci Camii'nin altındaki bölümde yer alan spor okulunun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Her mahalleye bir spor okulu" sloganıyla başlatılan spor kulüplerinin sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Bugün 35'incisini açtıklarını ifade eden Çiçek, "35 spor okulumuzda 8 bin 500 öğrencimiz eğitim görüyor. Madalyalar gelmeye başladı. Bir spor okulumuzda Yağmur, Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci oldu." dedi.

Gençlerin spor ve sanat salonları ile ilim yuvalarını doldurmalarının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, "Onların en çok yakıştığı yer oralar. Geldiğimiz günden beri de söylüyorum, gençlerimiz üzerinde gerçekten önemli tuzaklar kuruluyor. Önemli oyunlar oynanıyor. Gençlerimiz zehirlenmek isteniyor. Onlar maalesef zehirle tanıştırılmak isteniyor ama bunun karşısında aslanlar gibi duran kolluk kuvvetlerimiz var. Gençlerimize tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını yerle bir ettikleri gibi onlara devletin demir yumruğunu gösterip, onları ait oldukları yerlere hapishanelere, nezarethanelere alıyorlar." diye konuştu.

Bu projenin Kayseri'den çıkarak Türkiye'ye yayıldığına dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Projeyi özel kılan şey, gençlik sadece valiliğin, belediyelerin uğraşacağı alan değil, hepimizin boynunun borcu. O yüzden ben buna emek veren STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. Bakın gördük, bir anda bizi nasıl karıştırmak istiyorlar. Bir anda bu memleketimizin huzurlu semalarını nasıl karartıyorlar. Biz gençlerimizi spor salonlarında, sanat okullarında istiyoruz. O yüzden bu projeyi çok önemsiyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin de projenin öneminin vurgulayarak, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından spor okullarına giden öğrenciler gösteri sundu, kurdele kesilerek okul hizmete açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Boyçelik ERVA Spor Okulu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Boyçelik ERVA Spor Okulu açıldı - Son Dakika
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