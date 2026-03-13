Kayseri'de Ermeni Ayini Yapıldı - Son Dakika
Kayseri'de Ermeni Ayini Yapıldı

13.03.2026 15:00
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan yönetiminde ayin gerçekleşti.

Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği "miçing ayini" yapıldı.

Caferbey Mahallesi'ndeki kilisede gerçekleştirilen ayine çoğunluğu İstanbul'dan gelen Ermeni asıllı Türk vatandaşları katıldı.

Maşalyan'ın yönettiği ayine katılanlar, mum yakarak dua etti.

Ayinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Maşalyan, her yıl Anadolu'ya ibadet gezisi düzenlediklerini, yarın İskenderun'daki kilisede olacaklarını söyledi.

İstanbul'dan gelen ekiple bu yolculuğu gerçekleştirdiklerini belirten Maşalyan, bu yıl da ibadetlerini gayet güzel ve huzurlu şekilde yaptıklarını, Kayseri'de atalarının geçmişini yad ettiklerini, onların katkılarını hatırladıklarını anlattı.

Kayseri'deki kilisenin önemine dikkati çeken Maşalyan, "Sayın Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Valimiz Gökmen Çiçek ile yaptığımız görüşmemizde de kendileri bunun önemini gayet iyi anlıyor. Ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin sözünü verdiler. Bu mabedin bazı teknik sorunları var, rutubet alıyor, yağmurlara karşı erimekte olan bir mabet. Eminiz ki önümüzdeki günlerde bunun önlemi alınır." diye konuştu.

Bir gazetecinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sorması üzerine Maşalyan, insanlık tarihinin çok sayıda vahşeti barındırdığını, masumların cezalandırıldığını ve yine böyle bir savaşla karşı karşıya olunduğunu dile getirerek, "Savaşmak, kolaymış gibi görünüyor ama savaşın içinde insanlar barışın değerini anlıyor. Tanrı, ülkemizi bu gibi anlamsız savaşlardan ve çatışmalardan korusun." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Türkiye, Kayseri, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
