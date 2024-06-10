Kayseri'de ev eşyası taşıyan kamyonda 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada ev eşlarının arasına gizlenmiş 40 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjör ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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