Kayseri'de fabrikada çalışan işçi paketleme makinesine sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de fabrikada çalışan işçi paketleme makinesine sıkışarak hayatını kaybetti

Kayseri\'de fabrikada çalışan işçi paketleme makinesine sıkışarak hayatını kaybetti

Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretilen fabrikada çalışan Osman T. (32), kontrol etmek istediği paketleme makinesine sıkıştı. Yaralanan işçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Kayseri'de çalıştığı fabrikadaki paketleme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretilen fabrikada çalışan Osman T. (32), kontrol etmek istediği paketleme makinesine sıkıştı.

Yaralanan işçi, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Organize Sanayi Bölgesi, Mimar Sinan, Kayseri, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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