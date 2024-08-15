Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "bilişim sistemleri ile dolandırıcılık", "dolandırıcılık" ve "silahlı yağma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.O'nun (24) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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