Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin (24) yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadın hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.