Kayseri'de 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezalı Firari Yakalandı
Hakkında 11 yıl 3 ay ceza bulunan K.E., Kayseri'de yapılan operasyonla yakalandı.
Kayseri'de hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. (35) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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