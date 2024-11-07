Kayseri\'de Fırına Tüfekli Saldırı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletli kişilerce fırına tüfekle ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'taki fırının önüne gelen motosikletteki 2 kişi, tüfekle iş yerine ateş etti.

Zanlıların tüfeklerinden çıkan saçmalar, fırının camına isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin, şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Fırının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde motosikletle iş yerinin önünden geçen 2 kişinin silahla ateş açması yer alıyor.

Öte yandan iki hafta önce de aynı iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.