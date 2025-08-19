Kayseri'de Fosil Çalışmaları Sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kayseri Kent Konseyi tarafından fosil çalışmalar sunumu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim Merkezi'ndeki programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Uzman Arkeolog Ömer Dağ ve Kayseri Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Prof. Dr. Okşan Başoğlu tarafından yapılan sunumda, Kayseri'de keşfedilen 7,5 milyon yıl öncesine ait fosillerin tarihsel ve bilimsel önemi vurgulandı.

Katılımcılar, sunum sonrası fosillerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılması gerekenler üzerine fikirlerini dile getirdiler.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, bu tür bilimsel çalışmaların kentin kültürel ve bilimsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Öte yandan Prof. Dr. Başoğlu ve Altuntuğ ile beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, fosillerle ilgili yapılan çalışmalarda ekibe kolaylıklar diledi.