Kayseri\'de Güvercin Kümesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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KAYSERİ'de güvercin kümesinde 5 kilo 209 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ç. (27) ile C.U.'nun (20) uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilere ait güvercin kümesinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde toplam 5 kilo 209 gram esrar ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber: Nuray UZATMAZ - Kamera: Kayseri,