Kayseri'de haber alınamayan 48 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, cenazesi çıkarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de haber alınamayan 48 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, cenazesi çıkarıldı

Kayseri\'de haber alınamayan 48 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, cenazesi çıkarıldı
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Kayseri Melikgazi'de, yakınlarının ihbarı üzerine giden ekipler, uzun süredir haber alınamayan Deniz Karacabey'i (48) evinde ölü buldu. Yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirilen Karacabey'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAYSERİ'de, kendisinden uzun süredir haber alınamayan Deniz Karacabey (48), evinde ölü bulundu. Yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirilen Karacabey'in kötü koku yayılan cenazesi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Gülyeli Sokak'taki apartmanda yaşayan Deniz Karacabey'den uzun süredir haber almayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın 4'üncü katında oturan Karacabey'in dairesinin kapısını, itfaiyeciler açtı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Karacabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirilen Karacabey'in kötü koku yayılan cansız bedeni ise itfaiye ve polis tarafından merdivenlerden indirilip cenaze aracına konuldu.

Karacabey, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de haber alınamayan 48 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, cenazesi çıkarıldı - Son Dakika

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