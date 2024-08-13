Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri\'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi İnşaatı Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin inşaatı Kayseri'de devam ediyor. Lisenin nitelikli atölyeleri ve büyük bir hangarı olacak.

13.08.2024 17:23
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Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri'de, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, inşaat alanında incelemede bulundu.

Palancıoğlu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin, meslek liseleri arasında en niteliklilerden olacağını ifade etti.

Lisenin 11 atölyesi ve büyük bir hangarı olacağını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah tefrişiyle birlikte özellikle Savunma Sanayi Başkanlığının nitelikli şirketlerinin buraya sponsor olması, öğrencilerimize burs imkanı sağlaması, staj ve iş imkanı vermesi konusunda uğraşıyoruz. Bizim hedefimiz özellikle gençlerimizin İHA'lara, SİHA'lara olan ilgisi ile birlikte teknolojik altyapıyı en iyi şekilde sunacak ve atölye faaliyetleri ile bunu pekiştirecek, özellikle havacılık, uzay alanında gençlerimizin çok iyi bir noktaya gelmesini sağlayacak bir meslek lisesi kazandırmak. Kayseri'ye sanayi açısından çok önemli katma değeri olacak. İnşallah bu lise açıldığında yalnızca Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en önemli liselerinden biri olacak."

Kaynak: AA

kayseri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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