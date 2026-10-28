Kayseri'de İlim Yayma Cemiyeti şubesinin başkanlığına Dr. Ahmet Doğan getirildi

Kayseri'de İlim Yayma Cemiyeti şubesinin başkanlığına Dr. Ahmet Doğan getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nde vefat eden başkan Oğuz Memiş'in yerine, 26 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Dr. Ahmet Doğan başkanlığa getirildi. Doğan'ın başkanlığında cemiyetin ilim, eğitim ve gençlik faaliyetleri sürdürülecek.
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nde vefat eden başkan Oğuz Memiş'in yerine, yönetim kurulu üyesi Dr. Ahmet Doğan başkanlığa getirildi.
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, boşalan başkanlık görevine yönetim kurulu üyelerinden Doğan'ın getirildiği bildirildi.
Merhum Memiş'in şubeye verdiği emeklerin unutulmayacağının belirtildiği açıklamada, Doğan'ın başkanlığında cemiyetin ilim, eğitim ve gençlik alanındaki faaliyetlerinin aynı kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
Açıklamada, merhum Memiş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı, yeni başkan Ahmet Doğan'a ise görevinde başarılar dilendi.
Kaynak: AA
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