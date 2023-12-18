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Kayseri'de iş yeri sahibini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de iş yeri sahibini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'de çalıştığı iş yerinin sahibini tüfekle vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, maktulün kendisine sözlü ve cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Kayseri\'de iş yeri sahibini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
18.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 12:52
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Kayseri'de, çalıştığı iş yerinin sahibini tüfekle vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.B, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık T.B. savunmasında, maktul M.K'yi öldürdüğünü itiraf ederek, "Bana sözlü ve cinsel tacizde bulunuyordu. Bir aya yakın yanında çalıştım. Bana sürekli küfür ve hakaretler ediyordu. Benim de bir onurum ve gururum var. Olay gerçekleştiğinde uyumuyordu. Bana tacizde bulundu. Kendimi savundum. Maktule ait arabanın anahtarı masanın üzerindeydi. Arabayı alıp, son bir kez ailemi görmek için Afşin'e doğru yola çıktım. Ailemi gördükten sonra teslim olacaktım. Haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Ö.K. ise sanığın ağabeyini vurup, başında ölmesini beklediğini öne sürdü.

Müşteki S.K. de planlayarak ve tasarlayarak M.K'yi öldürdüğünü itiraf eden sanığa tepki göstererek, en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık T.B'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "gece vakti hırsızlık" suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi Kayseri- Sivas kara yolunda 18 Eylül 2022'de lokanta işleten M.K'nin (47) yerde hareketsiz yattığını gören bir kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K'nin sırtından vurularak hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Otomobille kaçtığı tespit edilen T.B, kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saklandığı babaevinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Kayseri, Son Dakika

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