Kayseri'de İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Kayseri'de İşbirliği Toplantısı

Kayseri\'de İşbirliği Toplantısı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ORAN, projeler için istişare toplantısı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), birlikte yapılacak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi'nde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şekerci başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye ve ajans yetkililerinin katıldığı toplantıda, özellikle kültür, sanat, eğitim ve gastronomi alanında yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ORAN işbirliği ile 2027 Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'yi uluslararası projelerle ön plana çıkartacak güçlü çalışmalara imza atılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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