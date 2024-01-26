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Kayseri'de İşsizlere Açtırılan Hesaplarla Yasa Dışı Bahis Yapıldı, 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de İşsizlere Açtırılan Hesaplarla Yasa Dışı Bahis Yapıldı, 13 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de, işsiz kişilere para karşılığı açtırdıkları banka hesaplarını ve telefon hatlarını yasa dışı bahislerde kullanarak 223 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kayseri\'de İşsizlere Açtırılan Hesaplarla Yasa Dışı Bahis Yapıldı, 13 Kişi Tutuklandı
26.01.2024 - 22:33,
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Kayseri'de, işsiz kişilere para karşılığı açtırdıkları banka hesaplarını ve telefon hatlarını yasa dışı bahislerde kullanarak 223 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, belirli bir ücret karşılığı anlaştıkları işsiz kişilere banka hesabı açtırıp, telefon hattı çıkarttırarak bunları yasa dışı bahislerde kullandıkları ileri sürülen 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.

Polis 5 ay süren teknik takipli çalışmalar sonucunda son 9 ayda yaklaşık 223 milyon lira haksız kazanç sağlandığını belirlediği şüphelileri yakalamak için 24 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 27 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de İşsizlere Açtırılan Hesaplarla Yasa Dışı Bahis Yapıldı, 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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