Kayseri\'de Kadın Cinayeti: Cenaze Defnedildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kocasının tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi.

Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde Onur K. ile 2 çocuğunun annesi Neşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Onur K, tabancayla eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Neşe K'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur K. ise ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Onur K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlık'a getirildi.

İkindi vakti Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına, kadının ailesiyle yakınları katıldı.

Burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından cenaze İldem Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan Onur K'nın cenazesinin otopsi için aynı hastanenin morgunda olduğu öğrenildi.