Kayseri'de Kadınlar Atlı Okçulukta Başarıya Koşuyor - Son Dakika
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Kayseri'de Kadınlar Atlı Okçulukta Başarıya Koşuyor

Kayseri\'de Kadınlar Atlı Okçulukta Başarıya Koşuyor

Kayseri'de 20 kadın atlı okçuluk takımı, ön yargıları yıkarak Türkiye şampiyonasında finale kaldı.

04.11.2024 14:32
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KAYSERİ'de 20 kadın oluşan atlı okçuluk takımı, erkeklerin egemen olduğu spor dalında ön yargıları yıkıp, başarılar elde ediyor. Cengaver Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nün bünyesinde kurulan kadın takımının sporculardan 2'si, bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında finale kaldı.

Kayseri'de geleneksel atlı okçuluk sporunun gelecek nesillere aktarılması adına 2023 yılında Cengaver Atlı Okçuluk Spor Kulübü kuruldu. Sporcuların tamamı erkeklerden oluşan bu kulübe, kentteki kadınlar da ilgi duymaya başladı. Bu yıl da kulüp bünyesinde sadece kadınlardan oluşan 20 kişilik atlı okçuluk takımını kurdu. Kısa sürede erkeklerin egemen olduğu spor dalında başarı elde eden kadın sporculardan 2'si, bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonalarında finale kaldı.

'ÖN YARGIYI YIKMAK ADINA DA OKLARIMIZI ATIYORUZ'

Atlı okçuluk sporuna ilişkin konuşan Gülsüm Kara, "Bize katkısı çok oluyor. Kadınların fiziksel ve zihinsel olarak daha güçlü olmalarını, kendilerine güvenmelerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Atlı okçuluk, genelde erkekler tarafından yapılıyor. Biz de güçlü ve cesur kadınlar olarak bu algıyı kırmak adına bu sporu yapıyoruz. Genç kızlara ilham olarak kültürel mirasımız olan bu sporu yaşatmak istiyoruz. Bu spora başladıktan sonra kendimi; daha cesur, kararlı ve güçlü hisseden, ayakları yere daha sağlam basan biri olmaya başladım. Çevremde bize 'Başaramazsın' diyen çok oldu. Artık burada 'Başaramazsın' diyenler için oklarımızı atıyoruz. Kadınlara karşı ön yargıyı kırmak adına da oklarımızı atıyor ve yarışmalara tüm gücümüzle hazırlanıyoruz" diye konuştu.

'ÇEVREMİZDEN ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'

Kulüp sporcularından Rabia Öztürk (30) ise "Atlı okçuluğa ilgi duydum. Kayseri'de böyle bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Hem gençlere örnek olmak adına hem de bu sporun devamını sağlamak adına böyle bir şey yapıyoruz. Bu sene bir spor kulübü kurduk. Tamamı kadınlardan oluşuyor. Türkiye şampiyonasına 5 sporcu olarak katıldık ve 2 sporcumuz da burada finale kaldı. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevremizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Arkadaş çevremden de bu geleneksel spora katılmak isteyenler oluyor" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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