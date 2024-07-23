Kayseri'de kaldırımlar düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de kaldırımlar düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların cadde ve sokaklardaki kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için çalışma yaptı. Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı ve İnönü Bulvarı'nda esnaflara yönelik düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, şehrin daha düzenli olmasını amaçladıklarını ve halkın güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak bir düzen oluşturduklarını belirtti. Çalışmaların koordineli bir şekilde devam edeceğini ifade eden Kayacık, dilencilikle mücadele, seyyar satıcılık ve haksız rekabetle mücadele etmek amacıyla Melikgazi Belediyesi ile koordineli çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

23.07.2024 16:19
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların cadde ve sokaklardaki kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı ve İnönü Bulvarı'nda esnaflara yönelik düzenlemeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, şehrin daha düzenli olmasını amaçladıklarını, halkın ve gurbetçilerin düzenli ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak bir düzen oluşturduklarını belirtti.

Çalışmaların koordineli bir şekilde devam edeceğini aktaran Kayacık, "Halkımızın sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerin yanı sıra dilencilikle mücadele, seyyar satıcılık ve haksız rekabetle mücadele etmek amacıyla Melikgazi Belediyemizle koordineli çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayacık, bu çalışmalara katkı sağlayan ve anlayış gösteren esnaflara da teşekkür etti.

Kaynak: AA

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